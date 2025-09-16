В Челябинске началось строительство новой набережной от Свердловского проспекта до Университетской набережной. Проект планируется реализовать до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации города.
«Благоустройство участка от Свердловского проспекта до Университетской набережной завершится к концу 2026 года. Преображение коснется северного берега реки Миасс», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Подрядчиком стала компания ООО «ДСК-Урал». На участке началось обустройство инженерной защиты протяженностью 842,5 метра, которая позволит уберечь будущую набережную от затопления паводковыми водами и начать дальнейшее благоустройство. Для подготовки площадки будут снесены деревья, попадающие в пятно застройки.
Проект предполагает создание обширной тропиночной сети, маршрутов велодорожек и наружного освещения. На новой набережной также появятся скамейки и урны.
Подрядчик для строительства новой набережной на реке Миасс в Челябинске был определен в начале августа. Стоимость работ от Свердловского проспекта до улицы Косарева оценена в 552,3 миллиона рублей.
