В Челябинске началось строительство новой набережной на берегу реки Миасс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По проекту запланирована обширная тропиночная сеть
По проекту запланирована обширная тропиночная сеть Фото:

В Челябинске началось строительство новой набережной от Свердловского проспекта до Университетской набережной. Проект планируется реализовать до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации города. 

«Благоустройство участка от Свердловского проспекта до Университетской набережной завершится к концу 2026 года. Преображение коснется северного берега реки Миасс», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Подрядчиком стала компания ООО «ДСК-Урал». На участке началось обустройство инженерной защиты протяженностью 842,5 метра, которая позволит уберечь будущую набережную от затопления паводковыми водами и начать дальнейшее благоустройство. Для подготовки площадки будут снесены деревья, попадающие в пятно застройки. 

Проект предполагает создание обширной тропиночной сети, маршрутов велодорожек и наружного освещения. На новой набережной также появятся скамейки и урны.

Подрядчик для строительства новой набережной на реке Миасс в Челябинске был определен в начале августа. Стоимость работ от Свердловского проспекта до улицы Косарева оценена в 552,3 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске началось строительство новой набережной от Свердловского проспекта до Университетской набережной. Проект планируется реализовать до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации города.  «Благоустройство участка от Свердловского проспекта до Университетской набережной завершится к концу 2026 года. Преображение коснется северного берега реки Миасс», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Подрядчиком стала компания ООО «ДСК-Урал». На участке началось обустройство инженерной защиты протяженностью 842,5 метра, которая позволит уберечь будущую набережную от затопления паводковыми водами и начать дальнейшее благоустройство. Для подготовки площадки будут снесены деревья, попадающие в пятно застройки.  Проект предполагает создание обширной тропиночной сети, маршрутов велодорожек и наружного освещения. На новой набережной также появятся скамейки и урны. Подрядчик для строительства новой набережной на реке Миасс в Челябинске был определен в начале августа. Стоимость работ от Свердловского проспекта до улицы Косарева оценена в 552,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...