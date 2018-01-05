Телеведущая Ольга Бузова выложила очередное провокационное фото в Instagram. Снимок теледивы с обнаженной грудью был сделан на пляже одного из отелей в Дубае.
«Выползла из номера, когда уже солнце зашло, чувствую себя немного лучше. Каждый раз в выходной я не знаю, чем себя занять. Когда работаешь сутками, как-то про отдых не думаешь», — такими словами сопроводила Бузова фотографию. После чего призналась, что ей «очень хочется больше читать, и не только в самолетах», и попросила подписчиков посоветовать ей книги, которые за последнее время произвели на них наибольшее впечатление.
«Ой, какой классный пост. Хоть радует глаз, что еще остались читающие люди», — порадовалась за Ольгу одна из поклонниц. «Оль, а ты все комментарии читаешь?» — поинтересовалась другая. Остальные восприняли просьбу буквально и снабжают предмет своего обожания названиями любимых произведений, среди которых «Тонкое искусство пофигизма», «Кризис. Карма. Кошелек» и «Сон» Стивена Кинга.
Как уже сообщало «URA.RU», Ольга Бузова не в первый раз выкладывает провокационные снимки и видео. В частности, это случалось и даже на детском концерте. Некоторые из них побудили поклонников посоветовать бывшей звезде «Дома-2» увеличить грудь.