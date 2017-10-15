Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова удивила своих подписчиков пышной грудью.
Видеозапись в Instagram, где Бузова демонстрирует новое платье, вызвала бурные обсуждения среди фанатов певицы. Внимание поклонников привлек не столько новый наряд, сколько увеличившийся размер груди звезды.
В комментариях к посту некоторые пользователи соцсети предположили, что Бузова могла сделать пластическую операцию в Барселоне, где в настоящее время находится. При этом многие подписчики одобрили перемены в образе своего кумира.
Сама певица прокомментировала видеозапись хэштегом #happy.