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07 января 2018
Главные новости Москвы
09:43  07 января 2018 1

Посольство России поблагодарило Госдеп за помощь

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Внешнеполитическое ведомство США оказало помощь «Аэрофлоту»Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Посольство России в США поблагодарило Госдепартамент за помощь при разрешении ситуации с вылетами самолетов «Аэрофлота». Лайнеры были задержаны в аэропортах Вашингтона и Нью-Йорка из-за непогоды.

«Для ускорения отправки задержанных из-за непогоды рейсов „Аэрофлота“ посольство обратилось в Госдеп США. Благодарим коллег из @USApoRusski (русскоязычный аккаунт Госдепартамента — прим. ред.) за отзывчивость и оперативное содействие!» — отмечается в сообщении пресс-службы российской дипмиссии.

Напомним, что аэропорт в Нью-Йорке был закрыт 4 января из-за сильного снегопада. В общей сложности было задержано и отменено свыше 4 тысяч рейсов. Самолеты «Аэрофлота», следовавшие в Нью-Йорк, были направлены на вынужденную посадку в Вашингтон. Компания SwissPort, обслуживающая рейсы «Аэрофлота» в столице США, не смогла обслужить перевозчика из-за транспортного коллапса.

Сергей Макеев
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