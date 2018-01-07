Посольство России в США поблагодарило Госдепартамент за помощь при разрешении ситуации с вылетами самолетов «Аэрофлота». Лайнеры были задержаны в аэропортах Вашингтона и Нью-Йорка из-за непогоды.
«Для ускорения отправки задержанных из-за непогоды рейсов „Аэрофлота“ посольство обратилось в Госдеп США. Благодарим коллег из @USApoRusski (русскоязычный аккаунт Госдепартамента — прим. ред.) за отзывчивость и оперативное содействие!» — отмечается в сообщении пресс-службы российской дипмиссии.
Напомним, что аэропорт в Нью-Йорке был закрыт 4 января из-за сильного снегопада. В общей сложности было задержано и отменено свыше 4 тысяч рейсов. Самолеты «Аэрофлота», следовавшие в Нью-Йорк, были направлены на вынужденную посадку в Вашингтон. Компания SwissPort, обслуживающая рейсы «Аэрофлота» в столице США, не смогла обслужить перевозчика из-за транспортного коллапса.