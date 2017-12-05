США затягивают выдачу виз экипажам «Аэрофлота»

16:00 05 декабря 2017 0

Москва надеется на пересмотр позиции Вашингтона по визовому вопросу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американское посольство в РФ умышленно затягивает выдачу виз сотрудникам «Аэрофлота» и российским спортсменам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей „Аэрофлота“, выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении», — говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД отметили, что посольство США также усложняет жизнь российским спортсменам с помощью дополнительных бюрократических препятствий. Из-за действий американских консулов часть атлетов опаздывает на соревнования. В ведомстве отметили, что ситуация очень похожа на преднамеренную дискриминацию россиян. Дипломаты выразили надежду на изменение позиции Вашингтона и напомнили, что Москва еще в 2011 году предлагала ввести безвизовый режим между странами для краткосрочных поездок, однако американская сторона инициативу проигнорировала.

Накануне посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские консульства в российских регионах возобновят выдачу виз. Обработка заявок в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге начнется 11 декабря, напоминает «Национальная служба новостей».