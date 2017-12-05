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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:00  05 декабря 2017 0

США затягивают выдачу виз экипажам «Аэрофлота»

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
Москва надеется на пересмотр позиции Вашингтона по визовому вопросуФото: depositphotos.com © URA.RU
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Американское посольство в РФ умышленно затягивает выдачу виз сотрудникам «Аэрофлота» и российским спортсменам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей „Аэрофлота“, выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении», — говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД отметили, что посольство США также усложняет жизнь российским спортсменам с помощью дополнительных бюрократических препятствий. Из-за действий американских консулов часть атлетов опаздывает на соревнования. В ведомстве отметили, что ситуация очень похожа на преднамеренную дискриминацию россиян. Дипломаты выразили надежду на изменение позиции Вашингтона и напомнили, что Москва еще в 2011 году предлагала ввести безвизовый режим между странами для краткосрочных поездок, однако американская сторона инициативу проигнорировала.

Накануне посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские консульства в российских регионах возобновят выдачу виз. Обработка заявок в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге начнется 11 декабря, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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