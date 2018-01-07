В Нижнем Тагиле разъяренный изменой возлюбленной рецидивист сжег BMW ее нового друга. Обиженного ревнивца по горячим следам задержали полицейские.
ЧП произошло около часа ночи 7 декабря во дворе дома по улице Энтузиастов. Полицейские, прибывшие на вызов по поводу разбитого окна, увидели полыхающий автомобиль, припаркованный в окружении других машин. Использовав огнетушитель из служебного УАЗа, они сбили пламя. После этого инцидентом занялись сыщики.
Вскоре они узнали, что вечером к местной жительнице явился во хмелю бывший супруг. Узнав, что та проводит время с другим мужчиной, он пришел в ярость и решил отомстить обоим, подпалив престижную иномарку с помощью легковоспламеняющейся жидкости.
«Найти тагильского Казанову не составило особого труда. Поджигателем оказался 41-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель. Последнюю судимость он получил в 2013 году, из мест лишения свободы он освободился в ноябре 2016 года и теперь заработал себе новую „путевку“ в тайгу», — рассказал «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Теперь в отношении поджигателя возбудили новое уголовное дело — ему грозит до пяти лет лишения свободы.