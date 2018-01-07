{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 января 2018
06 января 2018
05 января 2018
04 января 2018
11:58  07 января 2018 2

Ревнивый уралец сжег под окнами бывшей жены BMW ее возлюбленного

БМВ и Геогриевская лента. Челябинск., георгиевская лента, бмв
Алкоголь испортил жизнь влюбленным и ревнивцу (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле разъяренный изменой возлюбленной рецидивист сжег BMW ее нового друга. Обиженного ревнивца по горячим следам задержали полицейские.

ЧП произошло около часа ночи 7 декабря во дворе дома по улице Энтузиастов. Полицейские, прибывшие на вызов по поводу разбитого окна, увидели полыхающий автомобиль, припаркованный в окружении других машин. Использовав огнетушитель из служебного УАЗа, они сбили пламя. После этого инцидентом занялись сыщики.

Вскоре они узнали, что вечером к местной жительнице явился во хмелю бывший супруг. Узнав, что та проводит время с другим мужчиной, он пришел в ярость и решил отомстить обоим, подпалив престижную иномарку с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

«Найти тагильского Казанову не составило особого труда. Поджигателем оказался 41-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель. Последнюю судимость он получил в 2013 году, из мест лишения свободы он освободился в ноябре 2016 года и теперь заработал себе новую „путевку“ в тайгу», — рассказал «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Теперь в отношении поджигателя возбудили новое уголовное дело — ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров