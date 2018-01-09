{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
18:00  09 января 2018 0

Караченцов в коме «видел рай»

Караченцов Николай, караченцов николай, суржикова елена
Жена Николая Караченцова рассказала, как артист борется с онкологиейФото: wikipedia.org/Максим1625

Жена Николая Караченцова рассказала, как артист уже несколько месяцев борется с онкологией. По словам Людмилы Поргиной, актер прошел три сеанса химиотерапии и хорошо ее переносит.

«Когда узнала диагноз Коли „рак легких“, почва ушла из-под ног», — цитирует Поргину портал «Дни.ру». По ее признанию, когда Караченцов рассказал ей о страхе перед будущим, она напомнила ему, что в состоянии комы он «видел рай», а значит, артиста ждет «жизнь вечная». «И сдаваться мы не собираемся. Позади — 12 лет борьбы, выживания не только Колиного, но и моего», — заявила Поргина.

В октябре у Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль в левом легком, писали argumenti.ru. Месяцем ранее актер попал в больницу, но тогда Поргина заявила, что «все в порядке» и речь идет лишь о плановом обследовании. Позднее сын Караченцова также рассказал о лечении отца и их совместной поездке на гору Афон в Греции — там актер приложился к местным святыням, передавал сайт «Подмосковье сегодня».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров