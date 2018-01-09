18:00 09 января 2018 0

Жена Николая Караченцова рассказала, как артист борется с онкологией Фото: wikipedia.org/Максим1625

Жена Николая Караченцова рассказала, как артист уже несколько месяцев борется с онкологией. По словам Людмилы Поргиной, актер прошел три сеанса химиотерапии и хорошо ее переносит.

«Когда узнала диагноз Коли „рак легких“, почва ушла из-под ног», — цитирует Поргину портал «Дни.ру». По ее признанию, когда Караченцов рассказал ей о страхе перед будущим, она напомнила ему, что в состоянии комы он «видел рай», а значит, артиста ждет «жизнь вечная». «И сдаваться мы не собираемся. Позади — 12 лет борьбы, выживания не только Колиного, но и моего», — заявила Поргина.

В октябре у Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль в левом легком, писали argumenti.ru. Месяцем ранее актер попал в больницу, но тогда Поргина заявила, что «все в порядке» и речь идет лишь о плановом обследовании. Позднее сын Караченцова также рассказал о лечении отца и их совместной поездке на гору Афон в Греции — там актер приложился к местным святыням, передавал сайт «Подмосковье сегодня».