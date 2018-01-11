Спустя двадцать лет осужден убийца вора в законе Евсея

13:24 11 января 2018 1

Евсей был застрелен в подъезде, у двери своей квартиры Фото: «Прайм Крайм»

Через двадцать лет после преступления в Ленинском районном суде Кемерово вынесен приговор убийце вора в законе Евгения Евсеева, по кличке Евсей. Убийство было совершено 10 июня 1997 года, в разгар войны между славянской и кавказской кемеровскими преступными группировками.

«Пособник убийства, 52-летний Александр Салов, приговорен к семи годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Евсеев был застрелен на лестничной площадке дома на проспекте Ленинградский. На него указал именно Александр Салов: он был единственным из нападавших, кто знал потерпевшего в лицо. Как указывается в материалах дела, осужденный также приобрел огнестрельное оружие и арендовал квартиру, в которой преступники собирались скрыться после преступления. Александра Салова, находящегося в розыске, задержали в Кузбассе в сентябре 2017 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

В середине 1990-х годов в Кемерово началась война между славянской и кавказской преступными группировками. Лидерами «славян» были воры в законе Евгений Евсеев и Владимир Дуреев (Дурей). Позже Дурей отошел от «славян», и Евсей летом 1996 года заказал его убийство. Ликвидировать предателя он поручил своему племяннику Ерашову и его приятелю Шарикову, которые уже успели убить авторитета Павла Куприянова по кличке Пашкан из кавказской группировки. Однако убийство Дурея не состоялось: киллеры пришли на дело пьяными. Двум пьяным мужчинам, которые стояли на лестничной клетке, сделал замечание местный житель — 16-летний подросток. В итоге преступники застрелили и парня, и его 4-летнего брата, и мать.

Спустя год Дуреев сумел отомстить своему бывшему соратнику. Для убийства он нанял Александра Салова, Эдуарда Никонова и ветерана первой чеченской войны, кавалера ордена Мужества Виталия Ломаева. Киллеры пришли открыто, даже не прятали лица за масками — так уверенно чувствовали себя Дуреев и его люди в Кемерове. За ликвидацию Евсеева вор в законе пообещал исполнителям целую автозаправку, однако на деле передал им лишь старый автомобиль.

Все остальные участники убийства были осуждены в 2003 году. Никонова приговорили к 13 годам колонии, Ломаеву поставили диагноз олигофрения и отправили на принудительное лечение в психбольницу. Заказчик убийства, вор в законе Владимир Дуреев по кличке Дурей, был приговорен к 17 годам колонии. Его срок истекает в 2020 году, но, по некоторым данным, он выйдет на свободу уже в 2018 году.