В Зауралье вдвое перевыполнили план по сбору подписей за Путина

В Курганской области волонтеры за два дня работы собрали около 10 тысяч подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента Роcсии. Об этом «URA.RU» рассказали источники в избирательном штабе Путина в Кургане.
Волонтеры дежурят в крупнейших супермаркетах Кургана и Шадринска. «Работа идет активно, желающих много, сейчас основная задача — проверить, чтобы все собранные подписи были в порядке», — рассказал собеседник агентства, который попросил не называть его имя. По его словам, правила очень строги: подпись могут признать недействительной, даже если стоит лишняя точка в дате.
Ожидается, что сбор подписей продолжится еще в течение одного-двух дней. По данным агентства, Курганской области изначально ставили задачу собрать от 4 до 5 тысяч подписей. Другие самовыдвиженцы официально не объявляли о сборе подписей в Зауралье.