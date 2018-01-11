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Главные новости Курганской области
15:58  11 января 2018 0

В Зауралье вдвое перевыполнили план по сбору подписей за Путина

Зауральцы охотно поддерживают ПутинаФото из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Курганской области волонтеры за два дня работы собрали около 10 тысяч подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента Роcсии. Об этом «URA.RU» рассказали источники в избирательном штабе Путина в Кургане.

Волонтеры дежурят в крупнейших супермаркетах Кургана и Шадринска. «Работа идет активно, желающих много, сейчас основная задача — проверить, чтобы все собранные подписи были в порядке», — рассказал собеседник агентства, который попросил не называть его имя. По его словам, правила очень строги: подпись могут признать недействительной, даже если стоит лишняя точка в дате.

Ожидается, что сбор подписей продолжится еще в течение одного-двух дней. По данным агентства, Курганской области изначально ставили задачу собрать от 4 до 5 тысяч подписей. Другие самовыдвиженцы официально не объявляли о сборе подписей в Зауралье.

Татьяна Жаткина
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