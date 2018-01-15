Осужденный главврач будет руководить лечением интимных болезней уральцев

12:04 15 января 2018 1

Свердловский кожвендиспансер может вновь оказаться в центре скандалов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера (СОКВД) Вячеслав Гирш, засветившийся в ряде громких скандалов (например, с микрофонами в комнатах осмотра пациентов или с невыплатой зарплаты сотрудникам) и осужденный в апреле 2015 года за мошенничество в крупном размере, может стать одним из его руководителей этого же самого учреждения. Об этом «URA.RU» сообщил источник в медицинской среде.

По данным «URA.RU», Гирш вернулся к работе в родном медучреждении еще в 2017 году: коллективу он был представлен как заместитель главного врача по экспертизе. Также была информация, что он работал в подразделении кожвендиспансера в Первоуральске. Однако, по информации источника агентства, с февраля 2018 Гирш может стать заместителем главного врача по медицинской части (начмедом).

В самом кожвендиспансере подтвердили, что Вячеслав Гирш трудится в этом медучреждении. В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что Гирш вернулся в СОКВД «уже давно», однако заметили, что информация о занятии им должности начмеда не соответствует действительности. «С сегодняшнего дня исполняющим обязанности заместителя главного врача по медицинской части назначен Юрий Андреев», — сообщил пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков.