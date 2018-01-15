13:12 15 января 2018 3

Александр Шохин предложил программу для увеличения пенсий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин пояснил, как индивидуальный пенсионный капитал может дать толчок развитию негосударственного пенсионного обеспечения. При этом пока ИПК является «вещью в себе», отметил Шохин.

«Трудно будет „помирить“ или синхронизировать ИПК с действующими уже 20 лет корпоративными пенсионными программами работодателей. В них участвуют шесть миллионов человек, и речь идет о триллионе рублей», — цитирует Александра Шохина «Российская газета». Он предложил несколько способов привлечь как можно больше людей в систему ИПК.

Первый из них — отмена НДФЛ на выплачиваемые негосударственные пенсии. «Сейчас на пенсии из ПФР налога нет, а на пенсии из НПФ почему-то есть», — напомнил Шохин. По его мнению, нужно также поднять социальный налоговый вычет до 400 тысяч рублей, а государство должно реально, «с деньгами» (а не только налоговыми льготами) участвовать в пенсионной модели социального партнерства. Еще одно предложение — направить все дополнительные тарифы с работодателей за рабочие места с вредными условиями труда в корпоративные пенсионные программы НПО.

Ранее в Совфеде объяснили, как россиянам получить страховую пенсию, пишет «Национальная служба новостей». По словам сенаторов, для этого нужно работать и выполнять все требования, необходимые для выхода на пенсию.