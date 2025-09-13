Появилось видео новой операции «Труба» из Купянска

Появились кадры передвижения российских сил по газопроводу в рамках новой операции «Труба». ВС РФ таким образом проводили наступательные действия в районе Купянска Харьковской области. Видео публикую военные telegram-каналы.
«Кадры перемещения по трубе наших штурмовых групп в Купянске», — пишет telegram-канал «Тринадцатый». На видеозаписи видно, как российские штурмовики ползут по газопроводу.
Российские вооруженные силы осуществили операцию в районе Купянска Харьковской области, схожую с той, что проходила весной 2025 года на территории Курской области. По информации telegram-каналов, военнослужащие вновь задействовали газопровод для выхода к городским кварталам через лесистую местность. Действия российских подразделений стали неожиданностью для украинских войск, а сама операция была тщательно спланирована.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.