Появилось видео новой операции «Труба» из Купянска

ВС России повторили операцию «Труба» в районе Купянска
ВС России повторили операцию «Труба» в районе Купянска
Спецоперация РФ на Украине

Появились кадры передвижения российских сил по газопроводу в рамках новой операции «Труба». ВС РФ таким образом проводили наступательные действия в районе Купянска Харьковской области. Видео публикую военные telegram-каналы.

«Кадры перемещения по трубе наших штурмовых групп в Купянске», — пишет telegram-канал «Тринадцатый». На видеозаписи видно, как российские штурмовики ползут по газопроводу.

Российские вооруженные силы осуществили операцию в районе Купянска Харьковской области, схожую с той, что проходила весной 2025 года на территории Курской области. По информации telegram-каналов, военнослужащие вновь задействовали газопровод для выхода к городским кварталам через лесистую местность. Действия российских подразделений стали неожиданностью для украинских войск, а сама операция была тщательно спланирована.

