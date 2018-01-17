18:53 17 января 2018 0

Перевозчик составит конкуренцию «Аэрофлоту» и «ЮТэйру» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет регулярные перевозки пассажиров из Тюмени. В пресс-службе компании подтвердили, что 18 февраля запустят из Рощино регулярные рейсы в Москву.

Тюменцы смогут вылетать в столицу в 8.00, прибывать туда в 9 часов утра. Обратный рейс из Москвы будет отправляться в 23 часа. Время в пути — три часа. Минимальная стоимость билета — 2 790 рублей.

В пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области сообщили, что аэропорт Рощино будет развивать круглогодичное сообщение с Краснодаром, Сочи, Минеральными Водами, а также увеличит частоту полетов в Санкт-Петербург. Продолжится развитие региональной программы полетов в Усинск, Нижний Новгород, Томск, Красноярск, Самару и Иркутск. Рейсы в Сургут, Ноябрьск, Нижневартовск и Белоярский станут летать чаще.

В отделе по связям с общественностью «Уральских авиалиний» затруднились прокомментировать «URA.RU», в какие еще города компания запустит рейсы из Тюмени в 2018 году. Что касается международных авиаперевозок, в Рощино продолжат зимнюю полетную программу в Дубай. В марте будут запущены рейсы в Хайкоу (Китай), в июне — в Астану. Для полетов в Армению, Таджикистан, Грузию и Киргизию ищут перевозчиков.

Напомним, обновленный аэропорт Рощино был открыт в январе 2017 года. Минувший год завершился приростом пассажиропотока почти на 20%.