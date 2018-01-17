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Главные новости Югры
19:57  17 января 2018 1

Мэр Нижневартовска сдержал обещание. В администрации — новый руководитель ключевого ведомства

Евгений Князев раньше возглавлял департамент образованияФото: сайт администрации Нижневартовска

В администрации Нижневартовска Ханты-мансийского АО — Югры кадровые изменения. Глава города Василий Тихонов заменил руководителя департамента по социальной политике.

На эту должность 16 января был назначен Евгений Князев, сменив на этом посту прежнего куратора соцполитики Оксану Вовк, проработавшую в мэрии более 10 лет. Перестановки произошли в соответствии с распоряжением «О назначении». Отмечается, что ранее Князев занимал должность заместителя директора департамента образования, сообщается на сайте администрации Нижневартовска.

Ранее Василий Тихонов провел пресс-конференцию, где анонсировал кадровые перестановки в мэрии. Однако конкретных чиновников, которых ждут назначения или отставки, тогда он не назвал, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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