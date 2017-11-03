«У меня были сутки, чтобы принять решение»

Глава Нижневартовска Василий Тихонов впервые рассказал, как принимал решение о кадровых перестановках в первые дни после назначения. Градоначальник отметил год на посту мэра большой пресс-конференцией, где говорил не только о работе, но и о личной жизни.
Пресс-конференция прошла в новом телецентре, созданном при поддержке администрации, но без единой бюджетной копейки, за привлеченные средства инвесторов — теперь здесь работают журналисты почти всех городских телекомпаний. Формат общения Василия Тихонова с прессой заметно отличается от привычных брифингов других югорских мэров — вопросы без согласования и на любые темы, а модератором выступает сам градоначальник.
Разговор с журналистами Василий Тихонов начал с подведения итогов и тех вопросов, которые ему задавали год назад. Мэр честно признал — удалось не все. Например, до сих пор остались проблемы со строительством ряда новых дорог, школы в 18-м микрорайоне, благоустройством набережной. Большую часть этих вопросов глава «столицы Самотлора» рассчитывает решить к следующей большой пресс-конференции, посвященной итогам очередного года на посту мэра.
Одной из сенсаций стало заявление Василия Тихонова о планах убрать все светофоры в Нижневартовске.
По словам мэра, в дорожной системе второго по крупности города ХМАО накопились серьезные проблемы: «надо признать, она не работает». Из-за этого в Нижневартовске в часы пик образуются огромные автомобильные пробки, а общественный транспорт приходит на остановки с огромным отставанием от графика движения. Сейчас над проектом изменения системы дорожного движения работают специалисты омского «Института система техники».
«Я сказал руководителю института, почему бы не сделать наш город вообще без светофоров. Это будет фишка, Нижневартовск станет единственным таким городом. По закону это возможно. Если смотреть финансово — вы представьте, мы не будем тратить деньги на светофоры и их обслуживание, нужно будет просто обустроить круговое движение. Возможно, какие светофоры придется сохранить на магистралях, но это будут единицы», — прокомментировал глава Нижневартовска Василий Тихонов.
Кадровый вопрос стал одним из главных на пресс-конференции мэра. Василий Тихонов также объяснил так называемую «вторую волну отставок» в администрации (первая волна была сразу после назначения Тихонова на пост мэра — ред.). Каждое из кадровых назначений, которые градоначальник провел к концу первого года на своей должности, было вызвано разными причинами. К примеру, повышение Натальи Попович с зама до руководителя управлений инвестиций связано с переходом предыдущего начальника Олега Тарасова в муниципальное «Предприятие капстроительства». Тарасов должен решить часть системных проблем в сфере строительства.
Эдмонд Игошин заменил Ольгу Козлову на посту директора департамента образования из-за низких показателей в этой сфере. А вот на отставку начальника управления по физической культуре и спорту Олега Третьяка (его место заняла Ирина Стрельцова) повлияли жалобы президенту России.
«Физкультура та отрасль, где мы недорабатываем. Но хочу отметить, для чего писать сразу президенту о проблеме, которая может решиться на местном уровне, и о которой даже главу в известность не поставили? И когда так происходит один раз, второй раз, я спрашиваю руководителя управления, но обратной связи нет. Я что, должен смотреть на это и ждать очередного письма президенту? Там много жалоб было и президенту, и губернатору — например, про хоккей, про деньги, которые борцам недодают», — отметил Василий Тихонов.
Градоначальник также впервые рассказал, как принимал решения по первым назначениям сразу после вступления в должность главы.
«У меня были сутки, чтобы принять решение. Потом начались бы хождения просителей и попытки повлиять. Решение я принял и пока что не пожалел. Когда из округа потом приехали, удивились, что я так быстро всех назначил», — рассказал Василий Тихонов. Градоначальник добавил, что возможны новые изменения в администрации, однако конкретных чиновников, которых ждут назначения или отставки, пока что не назвал.
Мэр Нижневартовска не отказался ответить и на личные вопросы. Признался, что его единственный страх — потерять близких, и что он часто прислушивается к мнению супруги по тем или иным вопросам. Жена главы города — известный медик Ольга Жевелик. На протяжении многих лет она возглавляет Нижневартовский психоневрологический диспансер. Василий Тихонов даже отметил, что больше любит собак, чем кошек.
Пресс-конференция длилась порядка двух часов. По ее итогам Василий Тихонов записал себе несколько вопросов, в которых ему предстоит разобраться и принять решения. Уже после общения с главой в «курилке» местные журналисты признавались — ситуация в Нижневартовске за последний год изменилась. Это видно и по исследованию об эффективности деятельности мэров, которое проводило окружное правительство, и где «столица Самотлора» заметно поднялась в рейтинге, и в целом по их личным ощущениям.