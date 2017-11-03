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Югорский Хатико остался возле сбитого друга на трассе 8. Сургуту грозят снежные завалы 21:11 03 ноября 2017 0 «У меня были сутки, чтобы принять решение» Мэр Нижневартовска анонсировал новые кадровые перестановки Антон Степыгин © Служба новостей «URA.Ru» Василий Тихонов отчитался перед общественностью за год работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Нижневартовска Василий Тихонов впервые рассказал, как принимал решение о кадровых перестановках в первые дни после назначения. Градоначальник отметил год на посту мэра большой пресс-конференцией, где говорил не только о работе, но и о личной жизни. Пресс-конференция прошла в новом телецентре, созданном при поддержке администрации, но без единой бюджетной копейки, за привлеченные средства инвесторов — теперь здесь работают журналисты почти всех городских телекомпаний. Формат общения Василия Тихонова с прессой заметно отличается от привычных брифингов других югорских мэров — вопросы без согласования и на любые темы, а модератором выступает сам градоначальник. Разговор с журналистами Василий Тихонов начал с подведения итогов и тех вопросов, которые ему задавали год назад. Мэр честно признал — удалось не все. Например, до сих пор остались проблемы со строительством ряда новых дорог, школы в 18-м микрорайоне, благоустройством набережной. Большую часть этих вопросов глава «столицы Самотлора» рассчитывает решить к следующей большой пресс-конференции, посвященной итогам очередного года на посту мэра. Одной из сенсаций стало заявление Василия Тихонова о планах убрать все светофоры в Нижневартовске. По словам мэра, в дорожной системе второго по крупности города ХМАО накопились серьезные проблемы: «надо признать, она не работает». Из-за этого в Нижневартовске в часы пик образуются огромные автомобильные пробки, а общественный транспорт приходит на остановки с огромным отставанием от графика движения. Сейчас над проектом изменения системы дорожного движения работают специалисты омского «Института система техники». Пресс-конференцию глава Нижневартовска провел в новом телецентре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Я сказал руководителю института, почему бы не сделать наш город вообще без светофоров. Это будет фишка, Нижневартовск станет единственным таким городом. По закону это возможно. Если смотреть финансово — вы представьте, мы не будем тратить деньги на светофоры и их обслуживание, нужно будет просто обустроить круговое движение. Возможно, какие светофоры придется сохранить на магистралях, но это будут единицы», — прокомментировал глава Нижневартовска Василий Тихонов. Кадровый вопрос стал одним из главных на пресс-конференции мэра. Василий Тихонов также объяснил так называемую «вторую волну отставок» в администрации (первая волна была сразу после назначения Тихонова на пост мэра — ред.). Каждое из кадровых назначений, которые градоначальник провел к концу первого года на своей должности, было вызвано разными причинами. К примеру, повышение Натальи Попович с зама до руководителя управлений инвестиций связано с переходом предыдущего начальника Олега Тарасова в муниципальное «Предприятие капстроительства». Тарасов должен решить часть системных проблем в сфере строительства. Главный вектор в политике Тихонова — грамотная кадровая работа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Эдмонд Игошин заменил Ольгу Козлову на посту директора департамента образования из-за низких показателей в этой сфере. А вот на отставку начальника управления по физической культуре и спорту Олега Третьяка (его место заняла Ирина Стрельцова) повлияли жалобы президенту России. «Физкультура та отрасль, где мы недорабатываем. Но хочу отметить, для чего писать сразу президенту о проблеме, которая может решиться на местном уровне, и о которой даже главу в известность не поставили? И когда так происходит один раз, второй раз, я спрашиваю руководителя управления, но обратной связи нет. Я что, должен смотреть на это и ждать очередного письма президенту? Там много жалоб было и президенту, и губернатору — например, про хоккей, про деньги, которые борцам недодают», — отметил Василий Тихонов. Градоначальник также впервые рассказал, как принимал решения по первым назначениям сразу после вступления в должность главы. «У меня были сутки, чтобы принять решение. Потом начались бы хождения просителей и попытки повлиять. Решение я принял и пока что не пожалел. Когда из округа потом приехали, удивились, что я так быстро всех назначил», — рассказал Василий Тихонов. Градоначальник добавил, что возможны новые изменения в администрации, однако конкретных чиновников, которых ждут назначения или отставки, пока что не назвал. Журналисты оставили нижневартовскому мэру свои пожелания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Нижневартовска не отказался ответить и на личные вопросы. Признался, что его единственный страх — потерять близких, и что он часто прислушивается к мнению супруги по тем или иным вопросам. Жена главы города — известный медик Ольга Жевелик. На протяжении многих лет она возглавляет Нижневартовский психоневрологический диспансер. Василий Тихонов даже отметил, что больше любит собак, чем кошек. Пресс-конференция длилась порядка двух часов. По ее итогам Василий Тихонов записал себе несколько вопросов, в которых ему предстоит разобраться и принять решения. Уже после общения с главой в «курилке» местные журналисты признавались — ситуация в Нижневартовске за последний год изменилась. Это видно и по исследованию об эффективности деятельности мэров, которое проводило окружное правительство, и где «столица Самотлора» заметно поднялась в рейтинге, и в целом по их личным ощущениям. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}