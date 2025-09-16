Пермский зек, который заживо сжег человека, отсудил у колонии деньги

Осужденный пермской колонии отсудил компенсацию за неоказание медпомощи
Осужденный из Пермского края Алексей Мешалкин добился компенсации от службы исполнения наказаний. Он ранее просил провести ему операцию, и суд в Чусовом это требование удовлетворил. Но медицинская услуга так и не была оказана. Сегодня Пермский краевой суд за это взыскал с ГУФСИН в пользу Мешалкина пять тысяч рублей.

«Административный иск удовлетворен частично», — указано на сайте суда. В самой инстанции URA.RU сообщили, что Мешалкин требовал 300 тысяч рублей, но суд удовлетворил иск на пять.

Ранее URA.RU рассказывало, что Мешалкина признали виновным в том, что 8 сентября 2013 года он плеснул бензин в лицо оператора АЗС в Краснокамске, а затем поджег девушку. Она получила обширные ожоги и скончалась. Мужчину приговорили 17 годам колонии строгого режима. В 2024 году он жаловался президенту России Владимиру Путину на неоказание ему медицинской помощи в местах лишения свободы. 

