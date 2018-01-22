{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 января 2018
21 января 2018
20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Челябинской области
17:12  22 января 2018 0

Профессора челябинского вуза задержали за торговлю оценками

Клипарт , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт
За взятку в 36 тысяч рублей преподавателю грозит до девяти лет тюрьмыФото: Алексей Гущин © URA.RU

Заведующего кафедрой Южно-Уральского института управления и экономики задержали по подозрению в коммерческом подкупе. По версии следствия, он продавал студентам зачеты и хорошие оценки за экзамены.

«Преподаватель вуза, 1973 года рождения, находясь в кабинете учебного корпуса, незаконно получил денежные средства в размере 36 тысяч рублей от студентов группы за выставление в их зачетных книжках положительных оценок за сдачу экзаменов по учебным дисциплинам», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Против преподавателя Южно-Уральского института управления и экономики возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. Заведующему кафедрой грозит до девяти лет лишения свободы.

Ранее «URA.RU» писало, что 73-летний профессор московского вуза попался в Тюмени на взятке. За деньги обещал поставить студентам зачеты. А на Ямале суд оштрафовал студентов на 4 млн рублей за попытку дать взятку преподавателю.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров