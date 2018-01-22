Профессора челябинского вуза задержали за торговлю оценками

Заведующего кафедрой Южно-Уральского института управления и экономики задержали по подозрению в коммерческом подкупе. По версии следствия, он продавал студентам зачеты и хорошие оценки за экзамены.
«Преподаватель вуза, 1973 года рождения, находясь в кабинете учебного корпуса, незаконно получил денежные средства в размере 36 тысяч рублей от студентов группы за выставление в их зачетных книжках положительных оценок за сдачу экзаменов по учебным дисциплинам», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Против преподавателя Южно-Уральского института управления и экономики возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. Заведующему кафедрой грозит до девяти лет лишения свободы.
Ранее «URA.RU» писало, что 73-летний профессор московского вуза попался в Тюмени на взятке. За деньги обещал поставить студентам зачеты. А на Ямале суд оштрафовал студентов на 4 млн рублей за попытку дать взятку преподавателю.