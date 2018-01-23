12:32 23 января 2018 2

Коллеги осведомились, не хочет ли депутат заодно поменять памятник Ленину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров на заседании 23 января предложил передать депутатам полномочия по переименованию городских улиц. Сейчас, по его словам, улицы «переназывают» без учета мнения населения.

«Администрация Екатеринбурга принимает волюнтаристские решения, которые никак не согласовываются с горожанами», — заявил Мансуров. Он не стал приводить примеры, но, вероятно, имел в виду предстоящее переименование улицы Володарского в Богоявленскую. Как сообщали «Моменты», переименовать улицу хотели поклонники свердловского рок-клуба. Они получили отказ, после чего узнали, что улица все же поменяет название.

Председатель городской комиссии по переименованиям, депутат Дмитрий Сергин, выступил против, заявив, что КПРФ политизирует этот вопрос накануне выборов. «Я предлагаю не рассматривать этот вопрос. Сегодня работает вполне демократический механизм. Все переименования обсуждаются. А комиссия, которая рассматривает эти вопросы, на 90% состоит из юристов, лингвистов, ученых, архитекторов. Это сообщество вправе высказывать взвешенное решение», — ответил Мансурову Сергин.

«Может, КПРФ решит переименовать улицу Ленина в улицу Грудинина? И памятник Ленину поменять накануне президентских выборов!» — продолжил возмущаться Сергин. После дискуссии депутаты даже не стали ставить вопрос на голосование. Его могут обсудить на следующем заседании, после того как предложение пройдет юридическую экспертизу.