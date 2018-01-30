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30 января 2018
29 января 2018
16:48  30 января 2018 0

В Екатеринбурге представители ЛГБТ возмутились «парковкой для геев» с Кончитой Вурст. ФОТО

Плакат с Кончитой Вурст приглашает геев на парковкуФото: 66.ru

На территории горнолыжного комплекса «Уктус» появился плакат с изображением австрийского исполнителя Кончиты Вурст, призывающий геев парковать машины на газоне. В екатеринбургском Ресурсном центре для ЛГБТИ возмутились инцидентом и подали жалобу в прокуратуру Чкаловского района.

Призыв на баннере содержит в себе дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и спекулирование данной темой, считает координатор проекта Анна Сквош. Она рассказала корреспонденту «URA.RU», что подобный плакат, отпугивающий любителей парковаться на газонах, является также попыткой оскорбить представителей ЛГБТ-сообществ. В связи с этим из ресурсного центра была подана жалоба в прокуратуру, а также отправлена личная просьба горнолыжному комплексу разъяснить инцидент.

«Пока что из „Уктуса“ не ответили. Мы считаем, что плакат разместили сотрудники комплекса, так как других крупных организаций рядом нет. Но пока это только наши подозрения», — поделилась Анна Сквош. Однако, по словам координатора, в самом комплексе утверждают, что баннер висит не на их территории, а на общественной дороге.

Ранее стало известно, что болельщикам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу, разрешили проявлять свои чувства. Однако, как сообщало «URA.RU», это не должно нарушать общественный порядок.

Ксения Томашова
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