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31 января 2018
30 января 2018
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Главные новости Пермского края
21:59  30 января 2018 0

Один из старейших медиаменеджеров Перми покидает пост: «Уходит эпоха»

Сергеев возглавлял телерадиокомпанию с 1999 годаФото с сайта perm.rfn.ru
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Директор Пермского филиала ВГТРК Валерий Сергеев вскоре оставит свою должность. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Лбов».

«Вести из местного офиса „Вестей“. Валерий Сергеев уже в ближайшие дни досрочно уйдет с руководства филиала ВГТРК в Пермском крае. В качестве возможных преемников он обозначал кандидатуры Дмитрия Пантелеева и Юрия Филимонова, но федеральное руководство не прислушалось. Отметим, что Сергей Собянин и Олег Добродеев имели разговор на тему Перми. Уходит старая эпоха. Наступает новая», — говорится в сообщении.

Контракт Сергеева действовал до 1 декабря 2017 года, сообщал «Коммерсант — Прикамье». Однако источник издания сообщал, что федеральное руководство ВГТРК планирует продлить контракт с медиаменеджером. Валерий Сергеев возглавлял телерадиокомпанию «Т7» с 1999 года. В 2006 году она была преобразована в филиал ВГТРК — ГТРК «Пермь», тогда Сергеев сохранил пост директора.

Ольга Дудорова
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