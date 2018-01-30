Директор Пермского филиала ВГТРК Валерий Сергеев вскоре оставит свою должность. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Лбов».
«Вести из местного офиса „Вестей“. Валерий Сергеев уже в ближайшие дни досрочно уйдет с руководства филиала ВГТРК в Пермском крае. В качестве возможных преемников он обозначал кандидатуры Дмитрия Пантелеева и Юрия Филимонова, но федеральное руководство не прислушалось. Отметим, что Сергей Собянин и Олег Добродеев имели разговор на тему Перми. Уходит старая эпоха. Наступает новая», — говорится в сообщении.
Контракт Сергеева действовал до 1 декабря 2017 года, сообщал «Коммерсант — Прикамье». Однако источник издания сообщал, что федеральное руководство ВГТРК планирует продлить контракт с медиаменеджером. Валерий Сергеев возглавлял телерадиокомпанию «Т7» с 1999 года. В 2006 году она была преобразована в филиал ВГТРК — ГТРК «Пермь», тогда Сергеев сохранил пост директора.