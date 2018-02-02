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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:18  02 февраля 2018 0

Визит Грудинина на Урал нарушил планы свердловских коммунистов. Им навязали лидера на выборы в гордуму Екатеринбурга

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, ивачев александр, мансуров эдуард, кулаки
Свердловский обком вынужден пойти на уступки руководству партииФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Свердловские коммунисты определились, кто из них возглавит партийный список на выборах в гордуму Екатеринбурга. Как «URA.RU» сообщили высокопоставленные лица в партии, окончательное решение было принято вчера, 1 февраля, во время визита в уральскую столицу кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

Сам Грудинин, по словам источников в партии, устранился от обсуждения этого вопроса. Совещание проводил приехавший вместе с ним зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Он сообщил, что в ЦК принято решение провести в гордуму Алексея Парфенова, который также возглавит список свердловских коммунистов», — говорит высокопоставленный партиец.

Собеседник объяснил, что в руководстве партии разочарованы нынешними представителями КПРФ в гордуме Екатеринбурга, которых не видно и не слышно. В ЦК считают, что Парфенов «сможет ярче представлять партию». «В заслуги ему ставят губернаторскую кампанию. Он тогда занял второе место, набрав чуть больше 11% голосов. И это с учетом, что до начала избирательной кампании о нем в Свердловской области никто ничего не знал», — говорит источник.

Также, отмечает он, у Парфенова есть возможность самостоятельно финансировать как свою кампанию, так и помогать «балласту, который тоже необходимо затянуть в гордуму». «Речь об Эдуарде Мансурове, который пытается строить карьеру в партии», — уточняет собеседник. Он также сообщил, что Парфенов готов потратить на кампанию порядка 20 миллионов рублей.

«Остается не решенным до конца вопрос, как развести Парфенова и Ивачева [секретарь свердловского обкома КПРФ] по разным углам этих выборов. Их конфликт до сих пор не исчерпан, поэтому работать сообща они не смогут. Рассматривается вариант, при котором Парфенов полностью возьмет на себя ответственность за список, а Ивачев будет курировать одномандатников», — говорит источник.

Сам Парфенов в беседе с «URA.RU» не подтвердил и не опроверг своего участия в выборах. По его словам, решать не ему, а партии. «Я солдат, привык соблюдать субординацию. Пока распоряжений от ЦК никаких не получал. Но из политической жизни региона стараюсь не выпадать. Часто езжу по области, погружаюсь в проблематику региона», — говорит Парфенов. Также он отметил, что никакого конфликта между ним и свердловским секретарем обкома нет. Связаться с Александром Ивачевым нашему агентству не удалось. Он оказался недоступен для звонка.

Александр Пономарев
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