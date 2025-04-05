В Свердловской области силовики задержали двух мужчин, которые помогли другу похитить сына у бывшей жены в Новосибирске, а потом перевезти в Австралию. Отец ребенка, уверяя, что не нарушил закон, записал видео к главе СКР Александру Бастрыкину и депутатам Госдумы, попросив разобраться в ситуации.
«По данным следствия, 16 февраля на одной из улиц в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина в присутствии своей бывшей жены похитил их шестилетнего сына. Действуя совместно с двумя жителями Свердловской области, мужчина посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении», — пояснили в СКР по Новосибирской области.
Подельников поймали в марте и заключили под стражу. Их подозревают по пунктам «а», «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц). Вскоре им предъявят обвинение.
Отец же с мальчиком улетел в Австралию, где он раньше жил вместе с супругой, сыном и дочерью. Когда брак распался, женщина вывезла детей в Россию. После похищения у нее осталась одна дочь. Известно, что у всех членов семьи есть двойное гражданство, что помогло отцу беспрепятственно улететь за границу с ребенком.
В своем позже записанном видеообращении отец назвал ситуацию беспределом, так как родительских прав он не лишен, а супруга увезла детей с собой и не давала увидеться с ними. «Российские органы опеки и полиции откровенно игнорировали мои сообщения как о нарушении прав детей, так и о решении австралийского суда, обязавшего мою супругу, втайне от меня вывезшую детей в Россию, вернуть их», — сказал мужчина.
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