В Челябинске осудили бизнесмена за похищение и убийство конкурента

Челябинский областной суд огласил приговор предпринимателю Андрею Ковешникову, которого обвиняли в убийстве бывшего партнера по бизнесу из Казахстана. Его признали невиновным по этой статье, однако приговорили к 8,5 годам колонии за соучастие в похищении человека, незаконное хранение и передачу членам банды двух пистолетов с патронами, а также гранаты, которую нашли у него при обыске.
Само убийство произошло в казахстанском городе Рудный в 2013 году. Согласно материалам дела, Ковешников прибыл туда специально для совершения мести, опасаясь конкуренции в бизнесе. Там он организовал банду, которая похитила предпринимателя и вывезла его в степь, где мужчину начали избивать. В общей сложности жертва получила 92 удара, от полученных травм партнер по бизнесу скончался, сообщили в пресс-службе облсуда.
Решением суда челябинец признан невиновным в убийстве, поскольку сам не принимал непосредственного участия в расправе. По остальным пунктам обвинения ему назначили наказание виде 8,5 лет лишения свободы.