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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:39  03 февраля 2018 0

Киркоров и Орбакайте поддержали ульяновских курсантов пародией из Лас-Вегаса. ВИДЕО

Звезды эстрады решили поучаствовать в стихийном флешмобеФОТО: личная страница Филиппа Киркорова в Instagram

Звезды российской эстрады Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте выложили в Сеть видеозапись в поддержку ульяновских курсантов-летчиков. Поп-король разместил «горячий» ролик из 5 частей на своей странице в Instagram.

Во время отпуска в Майами, Киркоров и Орбакайте съездили в Лас-Вегас. Там они сняли необычную подборку видеозаписей, которые король эстрады сразу показал своим фанатам в соцсети. В публикации он рассказал, что до «подвига» ульяновских курсантов им еще далеко, но зато у них получилось снять целых пять роликов. Таким образом звезды отечественной эстрады поддержали известный флешмоб под названием «Satisfaction».

Многие пользователи Сети остались в восторге от пародии: «Это класс!», «Такие вы клевые! Позитивчик на ночь!», «Молодцы ребята!», «Класс! Позитивные, свободные, артистичные!».

Напомним, 16 января на YouTube появился ролик на композицию Benny Benassi «Satisfaction». Его сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Будущие пилоты исполнили «откровенный» танец в одних трусах и форменных фуражках. Видеозапись привлекла внимание общественности. А после появления ролика в Сети начался настоящий флешмоб: студенты других вузов стали выкладывать свои пародии в поддержку ребят. 2 февраля, как сообщало агентство Nation News, стало известно наказание, которое получили будущие летчики. Им объявлен выговор. Об исключении речи не идет.

Александр Черноскутов
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