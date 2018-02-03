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03 февраля 2018
12:00  03 февраля 2018 1

Путина нет в «кремлевском докладе», трибунал над Сталиным, драка «звездных» детей. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Памятники революции. Курган, сталин иосиф, банер
В России снова бурно обсуждают личность СталинаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Наступила суббота, 3 февраля! Время для лучших текстов за неделю:

Министерство финансов США на этой неделе опубликовало «кремлевский доклад». В нём 210 фамилий чиновников и олигархов вплоть до премьера Медведева. Но Путина там нет. Наш материал объясняет, почему в «кремлевском списке» нет фамилии президента РФ и как эта публикации скажется на экономике страны.

Из-за всех всплывших подробностей о кандидате в президенты РФ Павле Грудинине в партии КПРФ произошел раскол. Особенно серьезно скандал развился в регионах. В интервью «URA.RU» экс-коммунист тюменского отделения КПРФ рассказывает, за что его выгнали из партии и почему Грудинин нелегитимный кандидат.

Дискуссия вокруг личности Иосифа Сталина в последнее время обострилась. Драка в прямом эфире журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко — прямое этому подтверждение. Российское общество готово к трибуналу над вождем СССР, но сначала нужно избавиться от тоталитарного сознания.

Из регионов приходит все больше и больше сообщений о нарушениях избирательной кампании перед выборами-2018. Поэтому наблюдатели готовятся уже сейчас. Общественники будут работать в стиле «Ревизорро».

Сторонники Навального из ХМАО ездили в головной штаб «на ковер». А все потому, что в Югре не прошло ни одной акции в поддержку забастовки избирателей. «URA.RU» объясняет, как случилась, что Навальный оказался без опоры в стратегически важном регионе.

Сына вице-президента «ЛУКОЙЛа» избила девочка из его же школы. Вскрылись интересные подробности о том, чья это дочь. Психолог считает, что в поведении детей виноваты их «звездные» родители.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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