{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
20:01  01 февраля 2018 1

Наблюдатели на выборах президента будут работать в формате «Ревизорро»

Автобусы уже выехали. Екатеринбург вошел в топ по количеству сообщений о нарушениях
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Пресс-конференция в ТАСС
Общественники начинают работу загодя: собираются пообщаться с избирателями, наблюдателями, штабистамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Из Краснодара, Уфы и Екатеринбурга приходит больше всего сообщений о нарушениях в ходе начавшейся президентской избирательной кампании, заявил координатор национального общественного мониторинга, федеральный координатор движения «Группы 32» Роман Коломойцев на пресс-конференции ТАСС.

Конкретизировать количество сообщений и наиболее распространенный тип нарушений Коломойцев не стал, заметив, что на данный момент в топе находится Краснодар. «Всего поступило 250 сообщений о возможных нарушениях от людей и СМИ. Все эти нарушения мы наносим на нашу виртуальную карту. Мы наметили десятки городов, которые собираемся посетить в рамках нашей экспедиций нарушений», — заявил общественник.

Сразу после конференции ТАСС общественники сели на автобусы и отправились во всероссийскую «экспедицию НОМ» (Национальный общественный мониторинг — прим. ред.), чтобы проверить регионы на факты нарушений во время президентской избирательной кампании. Также они собираются проводить тренинги для наблюдателей. Вернуться в Москву общественники планируют лишь в день президентских выборов 18 марта.

Пресс-конференция в ТАСС "Экспедиция Национального общественного мониторинга: готовность регионов к выборам". Москва, пресс-конференция, тасс, ном, национальный общественный мониторинг, экспедиция 2018
«Экспедиция 2018» доберется и до Урала
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первым пунктом экспедиции станет Вологда, заявила руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы» Алена Булгакова. «Это первый регион, который заявил, что на 100% готов к выборам. Мы проверим это заявление. Мы собираемся пообщаться с избирателями, наблюдателями, штабами кандидатов», — сообщила Булгакова.

Во время поездок общественники пообещали выкладывать видеодневники на своем сайте (https://nom24.ru/). Туда же они предлагают сообщать о замеченных нарушениях. Те будут отображаться на карте в режиме реального времени. Там же можно подать запрос на регистрацию в качестве наблюдателя. По словам общественников, для портала создано специальное мобильное приложение. Они заверили, что это первая и единственная на данный момент платформа для наблюдения за выборами различного уровня, базирующаяся на принципах «блокчейн».

Поездки экспедиции не согласованы с ЦИК, заметила сооснователь общероссийского движения наблюдателей «Россия выбирает» Елена Бабченкова. «Мы не координируем свои действия с Центризбиркомом, они не знают, куда именно мы отправимся, поэтому наше прибытие должно стать сюрпризом для местных избиркомов. Однако о результатах мы обязательно проинформируем ЦИК», — рассказала общественница. По итогам своих поездок участники экспедиции будут делать вывод, насколько регион готов к выборам.

При этом общественники не исключают конфликтов на местах, заметил Коломойцев. «Именно поэтому мы берем с собой сразу несколько олимпийских чемпионов», — пошутил он. Вместе с активистами в экспедиции будут участвовать дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр и экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов и триатлет Алексей Панфилов. Помимо спортсменов к акции присоединятся также известный пранкер «Вован» (настоящее имя Владимир Кузнецов) и хореограф Ильшат Шабанов.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров