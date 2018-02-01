Наблюдатели на выборах президента будут работать в формате «Ревизорро»

Из Краснодара, Уфы и Екатеринбурга приходит больше всего сообщений о нарушениях в ходе начавшейся президентской избирательной кампании, заявил координатор национального общественного мониторинга, федеральный координатор движения «Группы 32» Роман Коломойцев на пресс-конференции ТАСС.
Конкретизировать количество сообщений и наиболее распространенный тип нарушений Коломойцев не стал, заметив, что на данный момент в топе находится Краснодар. «Всего поступило 250 сообщений о возможных нарушениях от людей и СМИ. Все эти нарушения мы наносим на нашу виртуальную карту. Мы наметили десятки городов, которые собираемся посетить в рамках нашей экспедиций нарушений», — заявил общественник.
Сразу после конференции ТАСС общественники сели на автобусы и отправились во всероссийскую «экспедицию НОМ» (Национальный общественный мониторинг — прим. ред.), чтобы проверить регионы на факты нарушений во время президентской избирательной кампании. Также они собираются проводить тренинги для наблюдателей. Вернуться в Москву общественники планируют лишь в день президентских выборов 18 марта.
Первым пунктом экспедиции станет Вологда, заявила руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы» Алена Булгакова. «Это первый регион, который заявил, что на 100% готов к выборам. Мы проверим это заявление. Мы собираемся пообщаться с избирателями, наблюдателями, штабами кандидатов», — сообщила Булгакова.
Во время поездок общественники пообещали выкладывать видеодневники на своем сайте (https://nom24.ru/). Туда же они предлагают сообщать о замеченных нарушениях. Те будут отображаться на карте в режиме реального времени. Там же можно подать запрос на регистрацию в качестве наблюдателя. По словам общественников, для портала создано специальное мобильное приложение. Они заверили, что это первая и единственная на данный момент платформа для наблюдения за выборами различного уровня, базирующаяся на принципах «блокчейн».
Поездки экспедиции не согласованы с ЦИК, заметила сооснователь общероссийского движения наблюдателей «Россия выбирает» Елена Бабченкова. «Мы не координируем свои действия с Центризбиркомом, они не знают, куда именно мы отправимся, поэтому наше прибытие должно стать сюрпризом для местных избиркомов. Однако о результатах мы обязательно проинформируем ЦИК», — рассказала общественница. По итогам своих поездок участники экспедиции будут делать вывод, насколько регион готов к выборам.
При этом общественники не исключают конфликтов на местах, заметил Коломойцев. «Именно поэтому мы берем с собой сразу несколько олимпийских чемпионов», — пошутил он. Вместе с активистами в экспедиции будут участвовать дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр и экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов и триатлет Алексей Панфилов. Помимо спортсменов к акции присоединятся также известный пранкер «Вован» (настоящее имя Владимир Кузнецов) и хореограф Ильшат Шабанов.