Наблюдатели на выборах президента будут работать в формате «Ревизорро»

20:01 01 февраля 2018 1

Общественники начинают работу загодя: собираются пообщаться с избирателями, наблюдателями, штабистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из Краснодара, Уфы и Екатеринбурга приходит больше всего сообщений о нарушениях в ходе начавшейся президентской избирательной кампании, заявил координатор национального общественного мониторинга, федеральный координатор движения «Группы 32» Роман Коломойцев на пресс-конференции ТАСС.

Конкретизировать количество сообщений и наиболее распространенный тип нарушений Коломойцев не стал, заметив, что на данный момент в топе находится Краснодар. «Всего поступило 250 сообщений о возможных нарушениях от людей и СМИ. Все эти нарушения мы наносим на нашу виртуальную карту. Мы наметили десятки городов, которые собираемся посетить в рамках нашей экспедиций нарушений», — заявил общественник.

Сразу после конференции ТАСС общественники сели на автобусы и отправились во всероссийскую «экспедицию НОМ» (Национальный общественный мониторинг — прим. ред.), чтобы проверить регионы на факты нарушений во время президентской избирательной кампании. Также они собираются проводить тренинги для наблюдателей. Вернуться в Москву общественники планируют лишь в день президентских выборов 18 марта.

«Экспедиция 2018» доберется и до Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первым пунктом экспедиции станет Вологда, заявила руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы» Алена Булгакова. «Это первый регион, который заявил, что на 100% готов к выборам. Мы проверим это заявление. Мы собираемся пообщаться с избирателями, наблюдателями, штабами кандидатов», — сообщила Булгакова.

Во время поездок общественники пообещали выкладывать видеодневники на своем сайте (https://nom24.ru/). Туда же они предлагают сообщать о замеченных нарушениях. Те будут отображаться на карте в режиме реального времени. Там же можно подать запрос на регистрацию в качестве наблюдателя. По словам общественников, для портала создано специальное мобильное приложение. Они заверили, что это первая и единственная на данный момент платформа для наблюдения за выборами различного уровня, базирующаяся на принципах «блокчейн».

Поездки экспедиции не согласованы с ЦИК, заметила сооснователь общероссийского движения наблюдателей «Россия выбирает» Елена Бабченкова. «Мы не координируем свои действия с Центризбиркомом, они не знают, куда именно мы отправимся, поэтому наше прибытие должно стать сюрпризом для местных избиркомов. Однако о результатах мы обязательно проинформируем ЦИК», — рассказала общественница. По итогам своих поездок участники экспедиции будут делать вывод, насколько регион готов к выборам.

При этом общественники не исключают конфликтов на местах, заметил Коломойцев. «Именно поэтому мы берем с собой сразу несколько олимпийских чемпионов», — пошутил он. Вместе с активистами в экспедиции будут участвовать дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр и экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов и триатлет Алексей Панфилов. Помимо спортсменов к акции присоединятся также известный пранкер «Вован» (настоящее имя Владимир Кузнецов) и хореограф Ильшат Шабанов.