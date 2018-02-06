{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Судья из ХМАО потребовала от Бастрыкина наказать его следователей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:58  06 февраля 2018 5

В Пхенчхане более 1200 охранников Олимпиады отстранили из-за диареи

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, олимпиада
В Пхенчхане сотрудники Олимпийских игр 2018 пострадали от норовирусаФото: pixabay.com © URA.RU

Свыше 1200 сотрудников организации, которая занималась охраной порядка на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, стали жертвами кишечной инфекции.

В воскресенье, 4 февраля, у 41 человека были обнаружены признаки острой диареи. После госпитализации им поставили диагноз «норовирус». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на AFP. «1200 человек были вынуждены отказаться от работы. Их заменили 900 солдат», — пояснили в оргкомитете Игр.

В настоящее время по факту массового отравления проводится проверка. В AFP отметили, что пострадавшие охранники проживали не в Олимпийской деревне, а в молодежном центре в Пхенчхане.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров