В Пхенчхане более 1200 охранников Олимпиады отстранили из-за диареи

В Пхенчхане сотрудники Олимпийских игр 2018 пострадали от норовируса
Свыше 1200 сотрудников организации, которая занималась охраной порядка на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, стали жертвами кишечной инфекции.
В воскресенье, 4 февраля, у 41 человека были обнаружены признаки острой диареи. После госпитализации им поставили диагноз «норовирус». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на AFP. «1200 человек были вынуждены отказаться от работы. Их заменили 900 солдат», — пояснили в оргкомитете Игр.
В настоящее время по факту массового отравления проводится проверка. В AFP отметили, что пострадавшие охранники проживали не в Олимпийской деревне, а в молодежном центре в Пхенчхане.