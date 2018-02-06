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Главные новости Челябинской области
14:19  06 февраля 2018 4

Челябинцы отправят кандидату в президенты банку со смогом

Смог над городом, НМУ. Экологическая катастрофа. Челябинск, дым, экология, воздух, атмосфера, смог над челябинском, нму
Ситуацию с качеством воздуха в Челябинске горожане считают катастрофическойФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Активисты предвыборного штаба Владимира Жириновского на Южном Урале отвезут своему кандидату в президенты России банку с челябинским смогом. Делегация 7 февраля отправится в Екатеринбург, куда приезжает лидер ЛДПР, сообщили «URA.RU» в региональном отделении партии.

«С собой мы берем стеклянную банку с воздухом Челябинска, отравленным частыми выбросами. Напоминаю, что именно после предложения челябинского штаба ЛДПР в программу Владимира Жириновского включен пункт „чистый воздух“», — рассказал агентству представитель Челябинского регионального отделения ЛДПР Екатерина Томилова.

Кроме того, челябинские «соколы» пообещали предъявить Жириновскому масло, «которое продается в магазинах и поставляется в ряд детских садов области». По их мнению, оно может быть фальсицифицированным продуктом, изготовленным с использованием растительных жиров. Также кандидату в президенты доставят список наказов избирателей, которые собирали на Южном Урале в течение последних трех недель. Они касаются негативных последствий оптимизации медицины в муниципалитетах, обеспечения рабочими местами, роста цен на продукты и услуги.

Ситуацию с качеством воздуха в Челябинске горожане считают катастрофической. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), при которых в атмосфере скапливаются вредные вещества, объявляются регулярно. Ситуация послужила поводом для возбуждения уголовных дел, но удушающий смог от этого никуда не делся.

Владимир Васин
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