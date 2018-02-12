Вертолет загорелся при жесткой посадке в Томской области

Ми-8 совершил жесткую посадку (архивное фото)
Вертолет Ми-8 с шестью людьми на борту загорелся при жесткой посадке в 100 км от города Стрежевой Томской области. По предварительным данным, погибших нет.
Все находившиеся на борту получили травмы. Об этом сообщил источник Nation News.
Напомним, что 11 февраля 2018 года самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья, писала «Национальная служба новостей». На борту лайнера, следовавшего по маршруту Москва — Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Бывший военный летчик, майор ВКС РФ в отставке, ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский, заявил, что экипаж Ан-148 не успел подать сигнал SOS.