Убийца южноуральского егеря заявил, что выстрелил случайно

19:27 12 февраля 2018 0

Михаила Поддубного взяли по стражу на два месяца «Карталинская новь»

Жителя Карталов Михаила Поддубного, застрелившего челябинского инспектора охотнадзора Александра Минина, взяли под стражу на два месяца решением Карталинского районного суда. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. На суде Поддубный признал свою вину частично, заявив, что выстрел был случайным.

По словам обвиняемого, Александр Минин забрал у него ружье и, когда Поддубный пытался его выхватить, произошел выстрел, смертельно ранивший инспектора. Поддубному предъявлено обвинение по п.«б» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности). У обвиняемого двое несовершеннолетних детей, он не работает, не судим. Суд при вынесении решения принял во внимание, что Поддубный скрылся с места происшествия и может оказать давление на свидетелей.

Напомним, вечером 10 февраля Минин с двумя помощниками отправился в рейд возле города Карталы. Заметив трех браконьеров, он решил задержать злоумышленников. В итоге двое поспешили скрыться, а один из браконьеров в ходе перепалки расстрелял инспектора в упор. На месте также обнаружили двух мертвых косуль, которые, видимо, и стали причиной конфликта. В воскресенье, 11 февраля, в Карталы выезжал начальник управления охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания минэкологии региона Андрей Питовин.

У Александра Минина остались жена и двое взрослых детей. Он 30 лет отработал инспектором охотнадзора, летом ему должно было исполниться 60 лет. Александр Минин будет посмертно представлен к государственной награде — ордену Мужества. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.Семье инспектора окажут материальную поддержку. Организацию похорон возьмет на себя министерство экологии региона, в состав которого входил погибший инспектор.

Инспекторы обращают внимание на то, что у егерей нет оружия, поэтому они беззащитны перед вооруженными браконьерами.