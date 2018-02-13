Пермских льготников лишили лекарств из-за нехватки бумаги в больнице

18:55 13 февраля 2018 0

Пермяки не могут купить лекарства из-за халатности сотрудников поликлиники Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми сотрудники поликлиники №3 отказываются выдавать льготникам рецепты на покупку лекарств из-за отсутствия бумаги для принтера. В число отказников попала даже 88-летняя бабушка, страдающая болезнью Паркинсона.

«Мать пришла получить рецепт для моей бабушки. 88 лет, практически не ходит, болезнь Паркинсона, но так и не смогла их получить, потому, что в поликлинике нет бумаги, печатать рецепты не на чем, а когда будет, они не знают. Что делать бабушке, ветерану труда, ребенку войны, у которой каждый день на счету?», — пишет один из жителей Перми на странице паблика «Орджо Life» во «ВКонтакте».

По словам автора гневного поста, ситуация в поликлинике на улице Качканарская, 47 не меняется с прошлой недели. Заведующий медицинским учреждением на все вопросы отвечает, что он «не должен выдавать врачам бумагу», отметил пермяк.

В краевом минздраве заявили, что виновник сложившейся ситуации уже найден. Выяснилось, что на складе хранится бумага для принтера, запасов которой хватит на месяц, в поликлинике № 3 есть готовые бланки рецептов, которыми можно воспользоваться при отсутствии бумаги. Заявку на склад вовремя не предоставила старшая медсестра поликлиники, которая отвечает за снабжение бумагой и бланками.

«В настоящее время бумага в поликлинику со склада доставлена, перебоев в работе по выписке рецептов нет, — цитирует пресс-службу минздрава Пермского края „АиФ-Прикамье“. — Ответственным лицам вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания».