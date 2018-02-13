{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,77
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Пермского края
18:55  13 февраля 2018 0

Пермских льготников лишили лекарств из-за нехватки бумаги в больнице

Раздача еды бездомным при поддержке фонда
Пермяки не могут купить лекарства из-за халатности сотрудников поликлиникиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми сотрудники поликлиники №3 отказываются выдавать льготникам рецепты на покупку лекарств из-за отсутствия бумаги для принтера. В число отказников попала даже 88-летняя бабушка, страдающая болезнью Паркинсона.

«Мать пришла получить рецепт для моей бабушки. 88 лет, практически не ходит, болезнь Паркинсона, но так и не смогла их получить, потому, что в поликлинике нет бумаги, печатать рецепты не на чем, а когда будет, они не знают. Что делать бабушке, ветерану труда, ребенку войны, у которой каждый день на счету?», — пишет один из жителей Перми на странице паблика «Орджо Life» во «ВКонтакте».

По словам автора гневного поста, ситуация в поликлинике на улице Качканарская, 47 не меняется с прошлой недели. Заведующий медицинским учреждением на все вопросы отвечает, что он «не должен выдавать врачам бумагу», отметил пермяк.

В краевом минздраве заявили, что виновник сложившейся ситуации уже найден. Выяснилось, что на складе хранится бумага для принтера, запасов которой хватит на месяц, в поликлинике № 3 есть готовые бланки рецептов, которыми можно воспользоваться при отсутствии бумаги. Заявку на склад вовремя не предоставила старшая медсестра поликлиники, которая отвечает за снабжение бумагой и бланками.

«В настоящее время бумага в поликлинику со склада доставлена, перебоев в работе по выписке рецептов нет, — цитирует пресс-службу минздрава Пермского края „АиФ-Прикамье“. — Ответственным лицам вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров