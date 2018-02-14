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Главные новости Челябинской области
18:56  14 февраля 2018 0

Челябинский браконьер уничтожил в канализации видео расстрела егеря

Инспектор поймал браконьеров на месте убийства двух косульФото: Михаил Поддубный, «ВКонтакте»

Следствие не смогло найти видеокамеру челябинского инспектора охотнадзора Александра Минина, на которой был запечатлен момент его расстрела. Убийца успел избавиться от улики.

«Инспектор Минин подошел к браконьеру с видеокамерой в руках. После убийства жулик похитил эту камеру и успел от нее избавиться — выбросил в канализационный колодец. А там такое сильное течение, что камеру обнаружить не удалось, ее унесло уже куда-нибудь за несколько километров», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 10 февраля в районе города Карталы во время рейда был убит 59-летний инспектор Александр Минин. Как выяснилось, он застал троих браконьеров на месте преступления — они убили двух косуль. Два браконьера сразу уехали на снегоходах, а третий, 47-летний Михаил Поддубный, расстрелял егеря. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал представление на награждение Александра Минина орденом Мужества посмертно.

Как выяснило «URA.RU», в Челябинской области охотинспекторы были вооружены до 2015 года. Но, чтобы они своими карабинами не нервировали браконьеров, инспекторов разоружили. Вместо этого им выдали видеокамеры, чтобы они с голыми руками шли задерживать вооруженных браконьеров и все фиксировали. В министерстве экологии Челябинской области считают, что видеокамера должна пугать браконьеров сильнее, чем оружие.

Александр Лукманов
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