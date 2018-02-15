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Главные новости Челябинской области
18:17  15 февраля 2018 0

Челябинскую детоубийцу, которую защищал Барщевский, отправили в колонию

Разное. Курган, окно суд, весы правосудия
Разбирательство тянулось два годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительнице Челябинской области Алене Чеченевой, убившей свою четырехмесячную дочь, придется провести десять лет в колонии общего режима, сообщили «URA.RU» в Челябинском областном суде. 22-летней детоубийце не помогли ни защита знаменитого московского адвоката Михаила Барщевского, ни рассмотрение ее дела судом присяжных.

В феврале 2015 года молодая женщина, проживавшая в поселке Бреды, решила избавиться от нежеланного младенца. Смертельными для малышки стали несколько ударов по голове, нанесенные тупым предметом. Врачам и полиции мать заявила, что девочка получила травмы, выпав из кроватки, в борту которой не хватало двух реек. Первоначально женщине даже поверили, но ее приятель рассказал следователям правду, а судмедэкспертиза подтвердила его слова. В 2016 году она была признана виновной, и женщине дали восемь лет колонии.

После этого Чеченева потребовала, чтобы ее дело рассматривали присяжные — добиться этого ей помог в Конституционном суде Михаил Барщевский. Однако доводы московского адвоката не произвели впечатления на челябинских присяжных — они единодушно признали Чеченеву виновной. После этого последовал приговор, который оказался еще суровее предыдущего.

Владимир Васин
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