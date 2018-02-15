18:12 15 февраля 2018 0

Из-за потопа уже произошли аварии Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Железнодорожном районе Екатеринбурга из-за порыва труба залило проезжую часть улицы Бебеля. Глубина воды достигает местами десяти сантиметров, образовалась трехкилометровая пробка, пишут очевидцы в соцсетях.

«На Бебеля, 118 произошел порыв трубы диаметром 400 мм. Специалисты цеха благоустройства выехали на место происшествия. Они уже перекрыли воду, после этого приступят к ликвидации последствий аварии. На завтра назначены раскопки и ремонт. Сразу сегодня это сделать невозможно, так как такие работы следует согласовывать», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе екатеринбургского «Водоканала».