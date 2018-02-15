На сочинском форуме показали, каким будет Екатеринбург после «Экспо-2025». ФОТО

На Российском инвестиционном форуме в Сочи показали концепцию первого в РФ «умного города», передает корреспондент «URA.RU». Проект предполагается реализовать в Екатеринбурге в преддверии Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025», за проведение которой борется столица Урала.
На стенде, посвященном «Экспо», посетителям форума показали панораму будущего «умного года», модели павильонов, которые после выставки отдадут под научные, образовательные и культурные объекты, а также проект монорельсовой дороги над городским прудом.
Как напомнил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, заявочная кампания на «Экспо» уже сработала на продвижение региона и рост инвестиционной привлекательности Среднего Урала. Города, которые уже принимали «Экспо», за пять шесть лет сделали рывок в своем развитии на 15-20 лет.
Как уже сообщало «URA.RU», правительство РФ рассчитывает в ходе Экспо-2025 показать всему миру технологии и инновации, которых стране удалось достичь за последние годы. Своего рода демонстрационной площадкой станет и Екатеринбург, который превратится в один из самых современных и умных городов планеты. При этом вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что екатеринбуржцы могут рассчитывать на развитие экологически чистых технологий и новое качество здравоохранения, даже в случае проигрыша российской заявки.