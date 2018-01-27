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Главные новости Свердловской области
19:34  27 января 2018 0

Дворкович назвал расходы на Экспо-2025 в Екатеринбурге

Пресс-конференция ЭКСПО–2025. Москва, дворкович аркадий, сагайдак светлана
Даже борьба за Экспо принесет столице Урала существенную пользуФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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В случае победы Екатеринбурга в конкурсе на проведение Expo-2025 расходы федерального бюджета на проект будут минимальны. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«При этом они вообще не связаны с тем, будет Expo или нет, — речь идет об инфраструктуре, которая нужна Екатеринбургу и окрестностям в любом случае, — цитирует ТАСС слова Дворковича. — Городу нужна лучшая среда, благоустройство местных дорог, улиц, лучшие школы, медицинские учреждения. Поэтому я уверен, что большая часть расходов на сооружение зданий и окружающей среды может финансироваться частными инвесторами».

При этом, отметил вице-премьер, Expo-2025 в Екатеринбурге должно быть амбициозным, интересным для людей и «дешевле», чем в соперничающей Осаке в Японии. «Осака — один из самых дорогих городов мира. Мы просто себе позволить не можем такой дороговизны жизни для наших людей, а также для наших гостей», — сказал Дворкович.

Как сообщало «URA.RU», ранее вице-премьер пообещал пролоббировать заявку Екатеринбурга на международном экономическом форуме в Давосе. По его словам, проекту уральцев уделяется внимание практически на каждой встрече главы МИД России Сергея Лавров с его иностранными коллегами.

Владимир Васин
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