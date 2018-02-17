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17 февраля 2018
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05:07  17 февраля 2018 0

Топ-менеджер авиакомпании S7 предложила не звать чиновников на инвестиционные форумы

Российский инвестиционный форум в Сочи. Второй день. Сочи, филёва наталья
Наталью Филева возмутилась дорогими костюмами чиновниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель совета директоров и совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева выступила против участия чиновников на инвестиционных форумах. С таким предложением она выступила на сочинском форуме на сессии «Женское лидерство — энергия будущего», объяснив это тем, что они «не делают бизнес».

«Они не делают бизнес, они не реальные люди. Вы говорите про борьбу с коррупцией, а я задаюсь вопросом — откуда у них деньги на костюмы и ботинки. У каждого костюм не меньше 1000 $ стоит. Они красиво одеваются, делают какие-то терки между собой. У нас нет терок с мужчинами. Мы нужны этой стране. Знаете, гомосексуализм — высшая степень мужских терок, они по-другому друг с другом уже не могут», — приводит РБК слова Филевой.

Наталья Филева, как напоминает агентство, в апреле 2017 года оказалась на третьем месте в топ-5 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 600 $ млн.

Сергей Демин
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