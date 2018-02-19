Пермяки преподнесли подарок герою известных мемов. ФОТО

Пермяки отправили по почте подарок герою известного мема в Сети «Гарольд, скрывающий боль» — жителю Венгрии по имени Андраш Арато. Его фото с посылкой опубликовали в сообществе «Пермь Активная | Perm Active» во «ВКонтакте».
Судя по снимкам, жители Прикамья отправили интернет-знаменитости вязаный шарф, который он сразу примерил, и сладости. В ответ Арато поблагодарил их и отметил, что Пермь — это значимый город для венгров, так как их нация берет начало именно с берегов Камы.
Мем с «Гарольдом, скрывающим боль», появился в 2011 году, когда пользователи Reddit обратили внимание на фотосессию Арато Андраша. В марте 2016 года по просьбе фанатов у него появилась официальная страница в соцсети «ВКонтакте», на которой он выкладывает шуточные картинки со своим изображением. У венгра около тысячи виртуальных друзей и более 31 тысячи подписчиков.