Мэрия Екатеринбурга банкротит уральского бизнесмена, уехавшего в Англию

14:28 22 февраля 2018 1

Уплатив основную часть долга, структуры Тимура Горяева остались должны «копейки», но мэрия непреклонна Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга требует возобновить производство по банкротству ООО «КИТ Екатеринбург». Считается, что этот актив принадлежит бывшему владельцу концерна «Калина» Тимуру Горяеву. По данным открытых источников, компания владеет торговыми центрами «Глобус», «Кит» и аквапарком «Лимпопо». По словам представителей мэрии, ООО «КИТ» не выплатило остаток долга за аренду земли — примерно 3,5 миллионов рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», первый иск о банкротстве компании администрация города подала в Свердловский арбитражный суд в мае прошлого года. Мэрия требовала взыскать 21,2 миллиона рублей. Однако в июне того же года стороны заключили мировое соглашение. С того момента общество выплатило почти 18 миллионов рублей долга. Однако, как рассказал представитель мэрии, транши прекратились. «В связи с этим было решено обратиться с ходатайством в Арбитражный суд Свердловской области и объявить должника несостоятельным», — пояснил «URA.RU „пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.

Согласно сервису «Контур. Фокус», управляющей компанией екатеринбургского «Кита» является ООО «Моллино Менеджмент», а ее учредитель — компания Mallino Development Group. Считается, что этот актив принадлежит бывшему владельцу концерна «Калина» Тимуру Горяеву. В 2012 году он продал концерн британо-нидерландской компании Unilever и переехал в Англию. В ООО «КИТ Екатеринбург» не смогли оперативно прокомментировать заявление мэрии, попросив отправить им официальный запрос. Связаться с Тимуром Горяевым также не удалось.