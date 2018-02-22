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Главные новости Челябинской области
19:50  22 февраля 2018 0

МВД начало проверку из-за жестокой драки школьниц в Челябинске. ВИДЕО

Наблюдатели драки даже не пытались остановить бойнюСкриншот видео РЕН ТВ

МВД проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой четыре школьницы из Челябинска жестоко избивают друг друга. При этом никто из наблюдателей драки не решился остановить бойню.

На записи РЕН ТВ видно, как школьницы очень активно размахивают кулаками, наносят удары изо всех сил не только по телу соперниц, но и по лицу. Зрители одобрительно кричат и не стремятся остановить побоище.

Отметим, ранее волна агрессии среди школьников прокатилась по всей стране. В сентябре 2017 года в поселке Лучегорск Приморского края ровесницы поиздевались над школьницей. СК начал проверку после появления видеозаписи в Сети, сообщал телеканал 360. В Смоленской области полиция в октябре прошлого года начала проверку из-за видеоролика с избиением двух школьниц, писала «Русская планета». По данным «Федерального агентства новостей», в этом же месяце полиция Благовещенска начала проверку по поводу драки в школе, в результате которой пострадала ученица седьмого класса.

Ольга Кулакова
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