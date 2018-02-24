Пожаром на Урале, при котором погибли трое маленьких детей, занялся СК

14:27 24 февраля 2018 0

Не месте трагедии работают следователи и криминалисты Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Туринский межрайонный следственный отдел начал расследование по факту гибели во время пожара трех маленьких детей, включая грудного младенца. Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, сотрудники полиции и МЧС. Проводятся опросы свидетелей. После этого будет назначен целый ряд экспертиз: для выяснения состояния здоровья пострадавших, причин гибели оставшихся в огне детей, а также очага и точной причины возгорания. Оценят и качество ведения профилактической работы социальных органов с семьей, которая считалась неблагополучной.

Как уже сообщало «URA.RU», утром 24 февраля в селе Благовещенское Туринского района загорелся частный дом. Спастись удалось супругам и их пятилетней дочери — сейчас они находятся в больнице с ожогами различной степени. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, пожарные прибыли к месту событий буквально через несколько минут после сигнала тревоги. К этому времени дом был уже объят огнем — им оставалось лишь защищать расположенные поблизости строения. Когда конструкции обрушились, на пепелище нашли тела трех детей — мальчика трех лет, двухлетней девочки и младенца, который не дожил и до двух месяцев.