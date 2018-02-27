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28 февраля 2018
27 февраля 2018
26 февраля 2018
23:08  27 февраля 2018 8

Провал кампании Грудинина в ХМАО вызван расколом в КПРФ. Коммунисты делят место лидера партии

Митинг КПРФ Курган, флаги кпрф
В окружкоме пытаются вычислить, кто именно стоит за кампанией против СавинцеваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заказчиком масштабной информационной атаки против главного коммуниста ХМАО Алексея Савинцева могут быть его соратники из окружного комитета. Такую версию обсуждают в югорском отделении КПРФ, рассказал «URA.RU» осведомленный источники в партии.

По словам инсайдера, в окружкоме сейчас пытаются вычислить, кто именно стоит за кампанией против Савинцева. По данным «URA.RU», в адрес Геннадия Зюганова и других членов ЦК КПРФ практически ежедневно уходят анонимные жалобы на действия главного коммуниста ХМАО, а также критические статьи, в которых именно промахами Савинцева объясняют все неудачи КПРФ в Югре.

«В этих анонимках слишком много внутренней кухни, о которой обычный партиец просто физически не может знать — сколько денег было потрачено Савинцевым, источники финансирования, его промахи на посту главы Советского, ошибки во время кампании по выборам губернатора Югры, в Думу ХМАО и так далее. Делается упор, что кампания по выборам президента в регионе провалена. Уже обсуждается версия, что заказчиком всего этого якобы может быть второй секретарь окружкома Иван Левченко, в отношении которого по какой-то причине нет ни слова критики», — поделился мнением инсайдер.

На момент публикации получить комментарий Савинцева не удалось — сотовый телефон лидера югорских коммунистов был вне зоны действия сети. Иван Левченко категорически опроверг информацию о причастности кого-либо из окружкома к атаке на Савинцева и выдвинул собственную версию: глава отделения КПРФ в Югре страдает из-за Павла Грудинина.

«Идут предвыборные накаты на Грудинина и в целом на партию. Заказчик — власть, которой не нравится позиция Грудинина. Не вбрасывают же на другие партии, а вот за коммунистов зацепились и такая практика по всем регионам. Савинцев как был первым секретарем, так и останется», — прокомментировал Левченко.

Как ранее сообщало «URA.RU», окружное отделение КПРФ переживает сильнейший кризис за все время существования регионального бюро коммунистов. Партия раскололась на несколько противоборствующих лагерей из-за предстоящих выборов первого секретаря местного отделения, а также выдвижения Павла Грудинина от КПРФ на пост президента России. Это уже отразилось на предвыборной кампании кандидата от коммунистов. В крупных городах ХМАО до сих пор не появились предвыборные баннеры в поддержку кандидата от КПРФ, а целые тиражи листовок и газет коммунистов находили на свалке. К слову, в Сургуте активная кампания в поддержку Грудинина так и не началась.

Антон Степыгин
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