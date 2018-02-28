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28 февраля 2018
27 февраля 2018
16:53  28 февраля 2018 0

Власти ХМАО продают за три миллиарда госкомпанию, в которую перед этим вложили пять

Начальная цена компании чуть меньше 3 млрд рублейФОТО: kaskohelp.com

Правительство ХМАО в очередной раз попробует продать скандально известную ГСК «Югорию». Лот компании выставлен на продажу с начальной стоимостью в 2,983 млрд рублей. Согласно данным «Российского аукционного дома», окончание аукциона назначено на 30 мая 2018 года, заявки для участия в торгах принимались до 23 февраля.

Получить комментарий руководства компании на момент публикации материала не удалось. Генеральный директор ГСК «Югория» Алексей Охлопков не ответил на звонок журналиста агентства.

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Как ранее сообщало агентство, правительство ХМАО пытается продать «Югорию» с 2009 года. Тогда ее оценивали в 7 млрд рублей, но власти в итоге отказались от приватизации. Через три года она снова была выставлена на продажу уже за 5 млрд рублей, но заинтересованный в покупке «Ингосстрах» не стал участвовать в торгах из-за сомнений в финансовом благополучии «Югории». На 2017—2019 годы компания была снова внесена в план по приватизации с новой стоимостью — 3,8 млрд рублей.

За последние три года правительство ХМАО вложило из бюджета в «Югорию» свыше 5 млрд рублей. Последний транш был сделан весной 2016 года, когда в рамках допэмиссии уставный капитал компании увеличился до 8,2 млрд рублей. Бумаги приобрела Тюменская область, использовав для этого 4,3 млрд рублей из так называемой югорской части программы «Сотрудничество».

Игорь Волосин
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