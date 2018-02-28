Власти ХМАО продают за три миллиарда госкомпанию, в которую перед этим вложили пять

Правительство ХМАО в очередной раз попробует продать скандально известную ГСК «Югорию». Лот компании выставлен на продажу с начальной стоимостью в 2,983 млрд рублей. Согласно данным «Российского аукционного дома», окончание аукциона назначено на 30 мая 2018 года, заявки для участия в торгах принимались до 23 февраля.
Получить комментарий руководства компании на момент публикации материала не удалось. Генеральный директор ГСК «Югория» Алексей Охлопков не ответил на звонок журналиста агентства.
Как ранее сообщало агентство, правительство ХМАО пытается продать «Югорию» с 2009 года. Тогда ее оценивали в 7 млрд рублей, но власти в итоге отказались от приватизации. Через три года она снова была выставлена на продажу уже за 5 млрд рублей, но заинтересованный в покупке «Ингосстрах» не стал участвовать в торгах из-за сомнений в финансовом благополучии «Югории». На 2017—2019 годы компания была снова внесена в план по приватизации с новой стоимостью — 3,8 млрд рублей.
За последние три года правительство ХМАО вложило из бюджета в «Югорию» свыше 5 млрд рублей. Последний транш был сделан весной 2016 года, когда в рамках допэмиссии уставный капитал компании увеличился до 8,2 млрд рублей. Бумаги приобрела Тюменская область, использовав для этого 4,3 млрд рублей из так называемой югорской части программы «Сотрудничество».