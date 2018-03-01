Делом о жестоком обращении со стариками в пермском доме престарелых займутся в Москве

Уголовное дело о нарушениях прав постояльцев дома престарелых в Перми передано в Главное следственное управление СК России. Расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Бастрыкин поручил установить причины произошедшего в учреждении, где старикам не оказывали своевременной медицинской помощи, жестоко обращались с ними и даже привязывали к кроватям. Следователям также предстоит установить должностных лиц из числа руководства дома престарелых и контролирующих органов, которые допустили сложившуюся ситуацию, сообщили в Следственном комитете России.
Напомним, дом престарелых «Мария» в Перми закрылся после скандала, связанного с условиями содержания стариков. В ходе проверки заведения выяснилось, что его подопечных буквально истязали, а в одной из комнат обнаружили двух мертвых людей, которые лежали в своих кроватях — в одном помещении вместе с остальными. При этом такое содержание стоило 25 тысяч рублей в месяц.