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26 февраля 2018
19:01  26 февраля 2018 1

Бастрыкин взял под личный контроль дело пермского «концлагеря» для стариков

Ветераны ВОВ в пансионате
Живые и мертвые в палатах лежали рядомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело о пермском «концлагере» — доме престарелых «Мария». Следствие началось после того, как стало известно о жестоком обращении с пожилыми людьми.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в доме престарелых «Мария» пожилые люди находились без необходимого ухода. Стало известно, что их там привязывали к кроватям, на теле одного из стариков найдены следы побоев. Кроме того, когда в заведение нагрянула проверка, в комнате на кроватях, где лежали пожилые люди, нашли в том числе два трупа. Учреждение уже закрыто, всех пенсионеров отправили по домам к родственникам.

Александр Лукманов
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