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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:35  02 марта 2018 0

На Урале кассир СКБ-банка скрылась с 11 млн рублей. ФОТО

Кассир банка заранее купила билет и подготовилась к побегуФото: Надежда Горбунова, страница в «ОК»

На Урале объявлена в розыск 58-летняя кассир СКБ-банка Надежда Горбунова. Женщина подозревается в том, что она скрылась, украв из кассы банка в Туринске 11 млн рублей.

Как сказано в ориентировке, Надежда Горбунова в 11 часов под каким-то предлогом ушла с работы и не вернулась. Позже стало известно, что она заранее купила билет до Екатеринбурга на 11:25. В банке провели ревизию и обнаружили пропажу 11 миллионов рублей. Немедленно было подано заявление в полицию. «Банк работает вместе с правоохранительными органами», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКБ-банка.

В Екатеринбурге у кассирши живет 32-летний сын Андрей С. Сейчас сыщики уголовного розыска работают с мужчиной. Перед бегством кассирша Горбунова написала на своей странице в Сети: «Года бегут… А дурь — на месте!!!»

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт бегства кассирши. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному“. Подозреваемая разыскивается. На установление ее местонахождения ориентированы все наряды полиции. Точный мотив поступка кассира будет установлен в ходе опроса после задержания», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Ориентировка на беглую кассиршу Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
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