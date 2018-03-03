Во время пробных взрывов в недостроенной екатеринбургской телебашне, напугавших горожан в начале февраля, специалисты использовали только пиротехнику. К такому выводу пришли в Уральском управлении Ростехнадзора по итогам выездной проверки объекта.
Согласно данным надзорного ведомства, 8 февраля при начале демонтажа телебашни работники АО «Работы взрывные специальные» использовали «Энамат» — пиротехническое изделие, которое не имеет в своем составе взрывчатых материалов. Потому разрешение Ростехнадзора на проведение работ не требовалось.
Напомним, что 8 февраля жители Екатеринбурга были напуганы звуками взрывов в районе телебашни. Те, кто находился неподалеку от места работ, заметили разлетающиеся куски бетона. Информации о пострадавших не поступало, однако очевидцы утверждают, что в результате взрыва осколки попадали не только в припаркованные автомобили, но и в людей.
Снос самого известного долгостроя уральской столицы изначально был запланирован на конец февраля. Позже на федеральном уровне было принято решение отложить демонтаж, чтобы накануне президентских выборов не спровоцировать массовые протесты горожан. Новая дата сноса объекта пока неизвестна. Генеральный директор АО «Работы взрывные специальные» (генподрядчик демонтажа башни) Юрий Овчаров в беседе с «URA.RU» отметил, что все работы проходят в соответствии с требованиями техники безопасности и угрозы соседним зданиям и их жителям не существует.