Уральские бойцы сцепились на турнире по ММА в Югре

16:07 05 марта 2018 6

Бойцы встретились в Нефтеюганске за «Кубок Югры» Фото: Анна Майорова © URA.RU (архив)

В Югре 3 и 4 марта прошли бои ММА в рамках Всероссийского турнира Гран-при «Кубок Югры» по смешанным боевым единоборствам. Спортсмены из семи регионов, включая атлетов из Москвы, Челябинска, Перми и ХМАО встретились в центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры». В девяти поединках схватились чемпионы мира и Европы по тхэквондо, обладатели Кубка мира по боевому самбо, призеры и победители чемпионатов России по кикбоксингу, греко-римской борьбе, панкратиону, ММА и вьет-во-дау.

На арене сошлись девять пар высококлассных бойцов из семи регионов страны Фото: пресс-служба Всероссийского турнира Гран-при «Кубок Югры»

Первыми на арену вышла пара бойцов в лёгком весе 61 кг — серебряный призер России по вьет-во-дау, сургутянин Роберт Латыпов, и Гасан Мамедов из Челябинска, неоднократный призер турниров по ММА. Последний одержал убедительную победу в схватке. В весовой категории 70 кг представитель республики Дагестан Шихамад Батырханов одолел мастера спорта по греко-римской борьбе из Челябинска Сергея Ермакова. Ярким противостоянием турнира стал поединок в весе 70 кг Егора Лавра из Ханты-Мансийска и Сергея Яковлева из Чебоксар. Победителем схватки, длившейся три раунда, вышел представитель Чувашии. В битве следующей пары в весе 77 кг по итогам двух раундов судьи присудили победу Владимиру Миговичу из Челябинска, одолевшему Григория Мальцева из Перми. Также победителями стали Багаутдин Магомедов из Махачкалы (77 кг), бойцы из Челябинска Илья Ильин (77 кг) и Юрий Федоров (93 кг).

Одним из самых захватывающих стал женский бой в весе 56 кг. Опыт и мастерство позволили Ольге Кочкиной из Челябинска, чемпионке УРФО по рукопашному бою одержать победу над более юной соперницей Еленой Керимовой из Чебоксар, призером чемпионата России по кикбоксингу. Достойным завершением вечера стал финальный бой в весовой категории 77 кг между Черменом Басиевым (РСО-Алания) и Зауром Тарикулиевым из Пойковского. В жесткой двухраундовой схватке гость из Осетии одержал победу над соперником.

Организатор турнира, вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Владимир Семенов отметил, что каждый легендарный атлет с мировым именем состоялся, потому что у него была возможность соревноваться с более сильным соперником. «Помимо тренировок, спортсмен должен воспитывать свой дух в открытом состязании, поэтому подобные турниры — залог будущих громких побед молодых спортсменов, которые здесь могут встретиться с настоящими звездами ринга». Гости чемпионата остались довольны турниром Семенова. Первый вице-президент ФСБР Георгий Брюсов сказал, что соревнования уже стали «визитной карточкой Югры». Вице-президент Союза смешанных боевых единоборств Борис Бурзиев заявил, что «Нефтеюганский регион и Югра в целом по праву считаются одним из лучших центров развития единоборств в России».