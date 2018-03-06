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06 марта 2018
09:00  06 марта 2018 0

На выборы за айфон, 100 дней до ЧМ по футболу, «минералочка» «Жирик». Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Креативные хакеры напали на сайт СобчакФото: скриншот с сайта Ксении Собчак

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное.

На календаре вторник, 6 марта. Не унывайте, ведь мы подготовили для вас подборку главных новостей за ночь:

Вокруг явки на грядущие мартовские выборы невероятный ажиотаж. Власти Екатеринбурга ведут активную кампанию по завлеканию молодежи на участки, предлагая выиграть iPhone 8, IPad, PlayStation 4 и многое другое. Молодой депутат гордумы рассказывает, почему именно этот подход повлияет на выборы.

Задержанная в Таиланде за организацию секс-тренингов Настя Рыбка заявила, что у нее есть компромат на российскую власть. Эскортница готова показать записи, доказывающие вмешательство РФ в американские выборы, если ее жизнь будет вне опасности.

Власти Ямала отказались сотрудничать с Федором Бондарчуком и признали провал проекта сети киноцентров, придуманного режиссером. Бондарчук рассчитывал застроить кинотеатрами небольшие города России с участием федерального бюджета и «Единой России». Но Ямалу денег не дали.

До старта Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 осталось ровно 100 дней. Подготовка к нему уже запомнилась всему миру временными трибунами стадиона в Екатеринбурге. А сам мундиаль, как ожидается, станет ярче Олимпиады-2018. Почему — читайте в нашем материале.?

Серебряный призер Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева захотела выступать за другую страну. Всему виной — конфликт с тренером.

Накануне предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак взломали и разместили на нем рекламу «минералочки» от другого кандидата. Несколько часов модераторы сайта Собчак не могли устранить проблему. По ссылке посмотрите, какую гениальную картинку придумали хулиганы.

Анна Ветрова
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