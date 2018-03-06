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06 марта 2018
00:58  06 марта 2018 3

СМИ: Фигуристка Медведева покинет сборную России. Тренер и спортсменка уже выступили с комментариями

У спортсменки якобы произошел конфликт с тренеромФОТО: Личная страница Евгении Медведевой в Instagram

В СМИ появилась информация, что российская фигуристка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева планирует уйти от своего тренера Этери Тутберидзе. Также спортсменка якобы выразила желание выступать за другую страну.

Причиной такого решения, по данным портала SNC, стал конфликт Медведевой с личным тренером. Фигуристка якобы захотела уйти от своей наставницы и даже задумалась о том, чтобы начать выступать за другую страну, однако окончательного решения пока не озвучила.

Впрочем, по словам Тутберидзе и самой Медведевой, они впервые слышат о подобном заявлении. «Вот видите, как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас», — цитирует Life заслуженного тренера России по фигурному катанию.

Сама спортсменка также опровергла слухи о своем уходе, отметив, что эта информация не соответствует действительности: «Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию, а также заслуженным мастером спорта России. Она дважды завоевывала Гран-при. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала две серебряных медали.

Александр Черноскутов
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