В СМИ появилась информация, что российская фигуристка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева планирует уйти от своего тренера Этери Тутберидзе. Также спортсменка якобы выразила желание выступать за другую страну.
Причиной такого решения, по данным портала SNC, стал конфликт Медведевой с личным тренером. Фигуристка якобы захотела уйти от своей наставницы и даже задумалась о том, чтобы начать выступать за другую страну, однако окончательного решения пока не озвучила.
Впрочем, по словам Тутберидзе и самой Медведевой, они впервые слышат о подобном заявлении. «Вот видите, как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас», — цитирует Life заслуженного тренера России по фигурному катанию.
Сама спортсменка также опровергла слухи о своем уходе, отметив, что эта информация не соответствует действительности: «Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», — приводит ее слова РЕН ТВ.
Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию, а также заслуженным мастером спорта России. Она дважды завоевывала Гран-при. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала две серебряных медали.